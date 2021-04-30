ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.05.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И АФГАНИСТАН СОЗДАДУТ СОВМЕСТНУЮ КОМИССИЮ ПО ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ


10:35 03.05.2021

Беларусь и Афганистан создадут совместную белорусско-афганскую комиссию по военно-техническому сотрудничеству. Такая возможность предусмотрена проектом закона о ратификации соглашения между правительствами Беларуси и Афганистана о военно-техническом сотрудничестве, который во втором чтении рассмотрели депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей 30 апреля 2021 года.

Как сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания, комиссия будет ответственной за подготовку планов, программ и мероприятий военно-технического сотрудничества, а также развитие новых направлений и форм сотрудничества.

В рамках соглашения правительства Беларуси и Афганистана будут сотрудничать по проведению опытно-конструкторских работ, производству и поставкам вооружения и военной техники, а также по предоставлению услуг в сферах, представляющих взаимный интерес, в соответствии с законодательством и международными обязательствами каждого из государств.

Для эффективной реализации сотрудничества в указанных сферах стороны планируют использовать такие механизмы, как обмен официальными делегациями и специалистами, научной, технической и другой информацией, а также обмен опытом, передачу технологий и «ноу-хау», создание совместных предприятий, участие в военно-технических выставках, проводимых в двух странах, а также другие механизмы по взаимному согласию сторон.

При этом ни одной из сторон не разрешено передавать вооружение, военную технику и иную продукцию, в том числе соответствующие технологии и информацию, полученные в рамках реализации настоящего соглашения, физическим и юридическим лицам либо государственным органам третьей стороны без предварительного письменного согласия другой стороны.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.05.2021
валюта курс
EUR 3.0961
USD 2.5597
RUB 3.4165
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0961 -0.0066
USD 2.5597 -0.0019
RUB 3.4165 -0.0273
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0830 3.0900
USD 2.5630 2.5650
RUB 3.3880 3.4000
подробнее

Конвертация в банках
на 03.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1980 1.2040
EUR/RUB 90.7000 91.3700
USD/RUB 75.4000 76.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте