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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И АФГАНИСТАН СОЗДАДУТ СОВМЕСТНУЮ КОМИССИЮ ПО ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
10:35 03.05.2021
Беларусь и Афганистан создадут совместную белорусско-афганскую комиссию по военно-техническому сотрудничеству. Такая возможность предусмотрена проектом закона о ратификации соглашения между правительствами Беларуси и Афганистана о военно-техническом сотрудничестве, который во втором чтении рассмотрели депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей 30 апреля 2021 года.
Как сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания, комиссия будет ответственной за подготовку планов, программ и мероприятий военно-технического сотрудничества, а также развитие новых направлений и форм сотрудничества.
В рамках соглашения правительства Беларуси и Афганистана будут сотрудничать по проведению опытно-конструкторских работ, производству и поставкам вооружения и военной техники, а также по предоставлению услуг в сферах, представляющих взаимный интерес, в соответствии с законодательством и международными обязательствами каждого из государств.
Для эффективной реализации сотрудничества в указанных сферах стороны планируют использовать такие механизмы, как обмен официальными делегациями и специалистами, научной, технической и другой информацией, а также обмен опытом, передачу технологий и «ноу-хау», создание совместных предприятий, участие в военно-технических выставках, проводимых в двух странах, а также другие механизмы по взаимному согласию сторон.
При этом ни одной из сторон не разрешено передавать вооружение, военную технику и иную продукцию, в том числе соответствующие технологии и информацию, полученные в рамках реализации настоящего соглашения, физическим и юридическим лицам либо государственным органам третьей стороны без предварительного письменного согласия другой стороны.
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