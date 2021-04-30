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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ БУДЕТ СОДЕЙСТВОВАТЬ УКРЕПЛЕНИЮ ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ С ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТЬЮ


15:26 30.04.2021

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) будет содействовать укреплению деловых контактов с Липецкой областью РФ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, среди прочего планируется реализовывать через биржевую площадку российскую лесопродукцию, причем не только для белорусских потребителей, но и в третьи страны.

«Из-за стремительного развития деревообрабатывающей отрасли спрос на древесное сырье за последний год существенно вырос, поэтому для увеличения предложения наиболее востребованных позиций, таких как пиловочное бревно и балансовая древесина, мы заинтересованы в приходе на биржу российских поставщиков. Благодаря проведенной нами работе с февраля текущего года лесозаготовители из Брянской, Псковской и Смоленской областей еженедельно участвуют в торгах, и объемы продаж постоянно растут. Примечательно, что в структуре сделок присутствуют как поставки деловой древесины для нужд белорусских деревообработчиков, так и экспорт российских пиломатериалов в Европу – так называемые «транзитные сделки». Для нас это, безусловно, перспективное направление, и мы его активно продвигаем», – отметил первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков в ходе переговоров с российскими бизнесменами.

Представитель БУТБ также подчеркнул заинтересованность биржи в привлечении на торги российских производителей сахара и побочных продуктов – свекловичного жома и мелассы. По словам Андрея Новикова, спрос на эту продукцию значительно превышает предложение.

«К сожалению, белорусские производители не в состоянии удовлетворить все заявки на покупку, поступающие к нам от крупных импортеров из Китая, Казахстана, Швейцарии и других стран. При этом эффективность биржевого механизма объективно высокая. К примеру, если еще полгода назад по прямым контрактам вне биржи свекловичный жом продавался на экспорт в среднем по 100 EUR/т, то на последней биржевой торговой сессии – по 180 EUR/т. Так что мы готовы рассмотреть любые предложения от российских поставщиков данной продукции, тем более что Липецкая область – один из лидеров по производству сахара в России», – заявил первый заместитель председателя правления БУТБ.
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