Товарооборот между Беларусью и Таджикистаном за 2020 год вырос практически в три раза. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой, которая состоялась 29 апреля в ходе визита главы белорусского правительства в Россию.

"У наших стран дружественные, взаимовыгодные отношения. Мы видим в Таджикистане очень важного партнера и заинтересованы в совместном продвижении нашей продукции на третьи рынки. Очень радует, что товарооборот у нас за 2020 год вырос практически в три раза. Это самый лучший показатель того, что мы делаем конкретные дела", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

В начале апреля состоялось очередное заседание белорусско-таджикской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Также был проведен бизнес-форум. "Таджикская сторона проявила неподдельный интерес к этому мероприятию. Были достигнуты предметные договоренности и практические результаты", - отметил премьер-министр.

В январе-феврале 2021-го товарооборот Беларуси и Таджикистана составил $25 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 108,3%. Экспорт Беларуси составил $24,5 млн (рост на 112,3%), импорт - $0,5 млн (рост на 35,5%). Сальдо торгового баланса положительное - $24 млн.

В Таджикистане действуют субъекты товаропроводящей сети более 15 белорусских предприятий, в том числе ОАО "БЕЛАЗ", ОАО "МАЗ", ОАО "МТЗ", ОАО "Бобруйскагромаш", ОАО "Гомсельмаш". На базе "Агротехсервиса" (Гиссарский район) налажено сборочное производство тракторов ОАО "МТЗ", прицепов ОАО "Бобруйскагромаш" и техники ОАО "Гомсельмаш". В январе 2019 года учреждено совместное таджикско-белорусское предприятие ООО "Производство молочной продукции "Ватан". С белорусской стороны в проекте участвует ОАО "Минский молочный завод №1".