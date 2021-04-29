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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


«ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ПРЕДСТАВЛЕН В ПРОВИНЦИИ ШАНЬДУН


10:52 30.04.2021

Руководство СЗАО «Компания по развитию индустриального парка», ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМС», Института культуры и экономики Цзиньтай 27 апреля 2021 года посетило промышленно-инновационную зону корпорации «Тенсент» в Циндао.

Как сообщает сайт ИП «Великий камень», в ходе встречи обсуждалось сотрудничество в области инвестиций в сфере инноваций.

В тот же день представители Китайско-белорусского индустриального парка приняли участие в пресс-конференции НИИ по изучению дельты реки Янцзы университета Цинхуа, посвященной продвижению пассажирского транспорта из композитных материалов на альтернативных источниках энергии.

28 апреля в индустриальном парке Хайэр состоялась встреча с руководством компании Qingdao Haina Cloud Technology. Представители «Великого камня» обсудили проекты сотрудничества, в том числе совместное развитие научно-исследовательских проектов в индустриальном парке.
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