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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
«ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ПРЕДСТАВЛЕН В ПРОВИНЦИИ ШАНЬДУН
10:52 30.04.2021
Руководство СЗАО «Компания по развитию индустриального парка», ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМС», Института культуры и экономики Цзиньтай 27 апреля 2021 года посетило промышленно-инновационную зону корпорации «Тенсент» в Циндао.
Как сообщает сайт ИП «Великий камень», в ходе встречи обсуждалось сотрудничество в области инвестиций в сфере инноваций.
В тот же день представители Китайско-белорусского индустриального парка приняли участие в пресс-конференции НИИ по изучению дельты реки Янцзы университета Цинхуа, посвященной продвижению пассажирского транспорта из композитных материалов на альтернативных источниках энергии.
28 апреля в индустриальном парке Хайэр состоялась встреча с руководством компании Qingdao Haina Cloud Technology. Представители «Великого камня» обсудили проекты сотрудничества, в том числе совместное развитие научно-исследовательских проектов в индустриальном парке.
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