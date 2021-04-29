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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКИЕ ИНФЕКЦИОНИСТЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИ ОБСУДИЛИ С КИТАЙСКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ ВОПРОСЫ БОРЬБЫ С ПАНДЕМИЕЙ


09:11 30.04.2021

Белорусские инфекционисты и эпидемиологи в ходе видеоконференции обсудили со специалистами города Ухань (провинции Хубэй) вопросы борьбы с пандемией.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, во время двухчасовой беседы специалисты из Китая рассказали о том, как они вводили специализированные меры, которые позволили ограничить распространение COVID-19 в Ухани - ограничение передвижений, масочный режим, массовое тестирование. По их словам, было привлечено более 40 тыс. медработников со всей страны.

Также обсуждались возможность повторного заражения в Китае, которая составляет около 5%, продолжительность циркуляции вирус-нейтрализующих антител (до 6-8 месяцев), возможности использования глюкокортикоидов и иммуноглобулина человеческого нормального.

Особо была обсуждена тактика обоих государств, в части вакцинации населения - используемые стратегии и подходы к вакцинации, работа с нежелательными реакциями, возможность использования однократной схемы вакцинации или вакцинации разными типами вакцин. Эксперты из КНР рассказали, что в стране введена всеобщая вакцинация всех лиц старше 18 лет вне зависимости от того - переносил человек заболевание ранее или нет. Также они подчеркнули, что рекомендуемый временной промежуток между введением первого и второго компонента вакцины от COVID-19 составляет от 21 до 56 дней. Перерыв между первой и второй дозами, даже в отдельных случаях до 3 месяцев, не влияет на эффективность иммунизации.

Кроме того, на совещании отдельно было отмечено, что вакцинации инактивированными вакцинами подлежат, в том числе и онкологические пациенты, у которых ремиссия и нет прогрессирования заболевания.
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