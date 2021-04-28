СЭЗ «Брест» и Даляньская зона свободной торговли подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписан главой администрации СЭЗ Федором Колончуком и представителем Рабочего комитета Даляньской зоны свободной торговли (Даляньской Цзиньпуской новой зоны) Чжао Дуном в рамках состоявшейся 26 апреля 2021 года видеоконференции, на которой обсуждались вопросы сотрудничества Брестской области и провинции Ляонин Китайской Народной Республики.

Как сообщает сайт СЭЗ, в своем выступлении Федор Колончук проинформировал партнеров об основных направлениях деятельности СЭЗ «Брест». Было отмечено, что свободная экономическая зона, расположенная непосредственно на границе с Европейским союзом, обеспечивает выгодные условия для ведения бизнеса. Сочетание существенных налоговых, таможенных, административных льгот с надежными правовыми гарантиями позволяют резидентам успешно развиваться и получать высокую прибыль.

Дополнительные возможности СЭЗ обусловлены нахождением города Бреста на маршруте известного проекта «Один пояс, один путь».

В ходе переговоров стороны обсудили возможности сотрудничества в области логистики, мебельной промышленности, высокотехнологичных производств. Ранее эти темы поднимались во время онлайн-встречи, прошедшей 23 апреля.

Достигнута договоренность об обмене деловой информацией на основе подписанного соглашения. Глава администрации пригласил китайских партнеров посетить Брест в удобное для них время для выработки конкретных направлений взаимодействия и налаживания взаимовыгодных связей с резидентами СЭЗ и другими предприятиями Брестского региона. В свою очередь Чжао Дун пригласил главу администрации СЭЗ «Брест» посетить Даляньскую зону свободной торговли с рабочим визитом.

В онлайн-диалоге участвовали представители администрации СЭЗ «Брест», предприятий легкой, химической, фармацевтической промышленности, а также проректоры и ведущие специалисты четырех университетов Брестской области.

С китайской стороны в видеоконференции принимали участие члены правительства провинции Ляонин, руководители Даляньской Цзиньпуской новой экономической зоны, представители промышленных компаний, заинтересованных в установлении партнерских отношений с предприятиями Брестского региона, а также профессорско-преподавательский состав престижных учебных заведений крупных городов провинции Ляонин.

В ходе конференции заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий и заместитель губернатора провинции Ляонин Чэнь Люйпин подписали протокол о намерениях между Брестской областью и провинцией Ляонин об установлении побратимских отношений.

Провинция Ляонин расположена в южной части северо-восточного Китая, является самой северной прибрежной провинцией. Имеет выход к морю. Граничит с КНДР. Территория провинции - 148 тыс. кв. км. Население - 43 914 000 человек. Ляонин включает 14 городов провинциального подчинения. Административный центр и крупнейший город — Шэньян. Шесть приморских городов провинции являются портовыми. Промышленность представлена четырьмя базовыми отраслями: нефтехимической, металлургической, производством оборудования и переработкой сельскохозяйственной продукции. Провинция является одним из передовых регионов, вносящих значительный вклад в создание важных транспортных узлов, посредством крупных морских и сухопутных путей, соединяющих Европу и Азию. Ляонин активно продвигает международное сотрудничество в сфере экономики, гуманитарных связей и других областях.