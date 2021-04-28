Беларусь и Венгрия создадут деловой совет на базе Торгово-промышленных палат (ТПП) двух стран. Такое решение принято на венгерско-белорусском бизнес-форуме, который состоялся в онлайн-формате 28 апреля 2021 года.

Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», администрация которого приняла участие в мероприятии, кандидатом на должность сопредседателя делового совета с венгерской стороны предложен Дунаи Золтан, исполнительный директор ЗАО «Штадлер Венгрия», с белорусской стороны – Филипп Бруннер, исполнительный директор ЗАО «Штадлер Минск».

Кроме того, на ближайшую перспективу запланировано проведение ряда онлайн-семинаров по вопросам деревообработки и строительства, региональных бизнес-форумов, а также заседания межправительственной торгово-экономической комиссии в Будапеште после стабилизации эпидемиологической ситуации.

В работе форума приняли участие представители более 80 компаний. Руководство дипломатических миссий и торгово-промышленных палат обеих стран представило актуальную информацию о белорусско-венгерском торгово-экономическом сотрудничестве, а также презентовало возможности для венгерского бизнеса в Беларуси.

Мероприятие было организовано Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с Торгово-промышленной палатой Венгрии при содействии посольства Республики Беларусь в Венгрии.

Инициатором мероприятия выступило деловое сообщество Венгрии.

Товарооборот резидентов СЭЗ «Гродноинвест» с Венгрией по итогам 2020 года составил $2,1 млн, в том числе экспорт $575 тыс. Основу экспорта составляют плиты древесно-стружечные, мебель, изделия из пластмасс.