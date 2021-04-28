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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ВЕНГРИЯ СОЗДАДУТ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ НА БАЗЕ ТПП ДВУХ СТРАН
11:23 29.04.2021
Беларусь и Венгрия создадут деловой совет на базе Торгово-промышленных палат (ТПП) двух стран. Такое решение принято на венгерско-белорусском бизнес-форуме, который состоялся в онлайн-формате 28 апреля 2021 года.
Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», администрация которого приняла участие в мероприятии, кандидатом на должность сопредседателя делового совета с венгерской стороны предложен Дунаи Золтан, исполнительный директор ЗАО «Штадлер Венгрия», с белорусской стороны – Филипп Бруннер, исполнительный директор ЗАО «Штадлер Минск».
Кроме того, на ближайшую перспективу запланировано проведение ряда онлайн-семинаров по вопросам деревообработки и строительства, региональных бизнес-форумов, а также заседания межправительственной торгово-экономической комиссии в Будапеште после стабилизации эпидемиологической ситуации.
В работе форума приняли участие представители более 80 компаний. Руководство дипломатических миссий и торгово-промышленных палат обеих стран представило актуальную информацию о белорусско-венгерском торгово-экономическом сотрудничестве, а также презентовало возможности для венгерского бизнеса в Беларуси.
Мероприятие было организовано Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с Торгово-промышленной палатой Венгрии при содействии посольства Республики Беларусь в Венгрии.
Инициатором мероприятия выступило деловое сообщество Венгрии.
Товарооборот резидентов СЭЗ «Гродноинвест» с Венгрией по итогам 2020 года составил $2,1 млн, в том числе экспорт $575 тыс. Основу экспорта составляют плиты древесно-стружечные, мебель, изделия из пластмасс.
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