|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОЗНАКОМИЛАСЬ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЦЕНТРА ПО ИНФОРМПОДДЕРЖКЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ С БЕЛОРУССКИМ БИЗНЕСОМ
10:08 29.04.2021
Национальный центр маркетинга МИД Беларуси принял участие во встрече с бизнес-сообществом Липецкой области Российской Федерации, организованной 28 апреля Торговым представительством Российской Федерации в Республике Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга МИД Беларуси, в составе делегации Минск посетили представители Центра поддержки экспорта Липецкой области и восьми компаний-производителей нефтехимической, строительной, энергосберегающей и другой продукции.
Директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо представил членам делегации возможности Центра по информационной поддержке торгово-экономических связей с белорусским бизнесом.
В ходе встречи российские компании были также информированы об условиях участия в процедурах закупок в Республике Беларусь, электронных ресурсах Национального центра маркетинга www.icetrade.by, www.goszakupki.by, www.gias.by, обеспечивающих проведение процедур закупок.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 28.04.2021
Курсы в банках
на 29.04.2021
Конвертация в банках
на 29.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте