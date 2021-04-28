Национальный центр маркетинга МИД Беларуси принял участие во встрече с бизнес-сообществом Липецкой области Российской Федерации, организованной 28 апреля Торговым представительством Российской Федерации в Республике Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга МИД Беларуси, в составе делегации Минск посетили представители Центра поддержки экспорта Липецкой области и восьми компаний-производителей нефтехимической, строительной, энергосберегающей и другой продукции.

Директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо представил членам делегации возможности Центра по информационной поддержке торгово-экономических связей с белорусским бизнесом.

В ходе встречи российские компании были также информированы об условиях участия в процедурах закупок в Республике Беларусь, электронных ресурсах Национального центра маркетинга www.icetrade.by, www.goszakupki.by, www.gias.by, обеспечивающих проведение процедур закупок.