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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И ТАТАРСТАН ПРОДОЛЖАТ РАЗВИВАТЬ КООПЕРАЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО


09:05 29.04.2021

Беларуси и Татарстану необходимо развивать кооперационное сотрудничество. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко 28 апреля во время встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в расширенном составе.

Роман Головченко подчеркнул, что Татарстан - важный торговый партнер Беларуси, и обратил внимание на рост товарооборота.

"Это свидетельствует о том, что мы действительно очень успешно вместе работаем. У вас абсолютно уникальный регион - и наука, и промышленность. Мы активно развиваем кооперационное сотрудничество в производственной, научно-технологической сфере. Кооперация - ключ к развитию", - сказал Головченко, которого цитирует сайт правительства.

По итогам встречи был подписан протокол договоренностей. Документ предполагает дальнейшую взаимную заинтересованность в развитии торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Татарстаном.

Также Роман Головченко посетил особую экономическую зону "Алабуга". Он ознакомился с деятельностью ООО "Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан". В настоящее время компания является единым оператором поставки техники марки "Беларус" в АО "Росагролизинг".

Кроме того, премьер-министр Беларуси и президент Татарстана посетили промышленную выставку в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Товарооборот Беларуси и Татарстана в январе-феврале 2021-го составил $174,8 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 81,3%. В том числе экспорт составил $54,1 млн и увеличился на 23,3%. Основу экспорта составили поставки тракторов и седельных тягачей, нефтяных газов, скрученной проволоки из черных металлов без электрической изоляции, частей и принадлежностей для автомобилей и тракторов, шин, бесшовных труб, трубок и профилей из черных металлов, отходов, полученных при извлечении соевого масла, свежей или охлажденной говядины, проволоки из нелегированной стали; сыров и творога, кордных материалов для шин, красок и лаков на основе синтетических полимеров в неводной среде, мебели и ее частей.
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