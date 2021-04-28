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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БУТБ ПЛАНИРУЕТ ЭКСПОРТИРОВАТЬ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ И СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ В ЮЖНЫЕ РЕГИОНЫ КИТАЯ
15:45 28.04.2021
Возможности организации поставок белорусских пиломатериалов и продукции агропромышленного комплекса в южные провинции Китая с применением механизма биржевых торгов обсуждены 27 апреля 2021 г. в ходе онлайн-семинара для представителей китайского бизнеса, организованного Белорусской универсальной товарной биржей (БУТБ) при поддержке Генерального консульства Беларуси в Гуанчжоу и Комитета по содействию международной торговли Гуанчжоу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, планируется привлечь на белорусскую биржевую площадку крупных импортеров пилопродукции, рапсового масла и молокопродуктов из провинций Гуандун, Хайнань и Гуанси-Чжуанского автономного района, что позволит китайским компаниям без посредников приобретать необходимые им товары у белорусских производителей.
«Пока основной объем экспорта белорусских товаров через биржевую площадку приходится на центральную часть Китая и в первую очередь Шанхай. Именно туда в рамках специальных торговых сессий по «Новому шелковому пути» поставляют свою продукцию отечественные деревообработчики. За I квартал сумма сделок уже достигла 7,5 млн USD. Вместе с тем в последнее время к нам регулярно поступают запросы от компаний из Южного Китая, желающих покупать не только лесопродукцию, но и сухое молоко, сахар, рапсовое масло. Поэтому сейчас проводится работа по формированию пула потенциальных покупателей из южных провинций КНР, в том числе при содействии аккредитованных в Китае биржевых брокеров», – сообщили в пресс-службе БУТБ.
В рамках онлайн-семинара, собравшего представителей более 60 китайских торговых и производственных предприятий, также состоялась презентация основных направлений деятельности БУТБ, особенностей участия в торгах для компаний-нерезидентов и преимуществ использования биржевой площадки в период пандемии коронавируса.
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