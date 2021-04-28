ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ПРИГЛАШАЕТ БИЗНЕС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СЛОВАЦКОЙ КООПЕРАЦИОННОЙ БИРЖЕ-2021


14:25 28.04.2021

СЭЗ «Гродноинвест» приглашает принять участие в Словацкой кооперационной бирже-2021, которая состоится 25 мая в онлайн-режиме.

Организатором мероприятия выступает Словацкое агентство по развитию инвестиций и торговли (SARIO) при поддержке Министерства экономики Словацкой Республики.

Словацкая кооперационная биржа является одним из самых крупных и самых престижных международных В2В мероприятий в Словакии. Главной темой Словацкой кооперационной биржи-2021 года станет современная промышленность, применение и внедрение интеллектуальных технологий.

В этом году ожидается участие в мероприятии министра экономики Словакии.

Рабочий язык мероприятия – английский.

Товарооборот резидентов СЭЗ «Гродноинвест» со Словакией по итогам 2020 года составил 1,5 млн долларов США, в том числе экспорт - 1,3 млн долларов. Основу экспорта составляют химические продукты и изделия из древесины. В 2020 году резидентом СЭЗ СП ЗАО «Биган» впервые привлечены инвестиции из Словакии. Резидент СЭЗ ОАО «Сморгонский агрегатный завод» имеет на территории Словакии собственную товаропроводящую сеть. В мае 2018 года в СЭЗ «Гродноинвест» состоялся форум «Словацкие дни в Гродно», в рамках которого была представлена мини-выставка словацких товаров, прошла контактно-кооперационная биржа.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.04.2021
валюта курс
EUR 3.0950
USD 2.5646
RUB 3.4184
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0939 -0.0011
USD 2.5633 -0.0013
RUB 3.4213 +0.0029
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0910 3.0970
USD 2.5630 2.5670
RUB 3.4160 3.4250
подробнее

Конвертация в банках
на 28.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2040 1.2060
EUR/RUB 90.2500 90.7000
USD/RUB 74.7500 75.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте