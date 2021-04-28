МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ПРИГЛАШАЕТ БИЗНЕС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СЛОВАЦКОЙ КООПЕРАЦИОННОЙ БИРЖЕ-2021

14:25 28.04.2021 СЭЗ «Гродноинвест» приглашает принять участие в Словацкой кооперационной бирже-2021, которая состоится 25 мая в онлайн-режиме. Организатором мероприятия выступает Словацкое агентство по развитию инвестиций и торговли (SARIO) при поддержке Министерства экономики Словацкой Республики. Словацкая кооперационная биржа является одним из самых крупных и самых престижных международных В2В мероприятий в Словакии. Главной темой Словацкой кооперационной биржи-2021 года станет современная промышленность, применение и внедрение интеллектуальных технологий. В этом году ожидается участие в мероприятии министра экономики Словакии. Рабочий язык мероприятия – английский. Товарооборот резидентов СЭЗ «Гродноинвест» со Словакией по итогам 2020 года составил 1,5 млн долларов США, в том числе экспорт - 1,3 млн долларов. Основу экспорта составляют химические продукты и изделия из древесины. В 2020 году резидентом СЭЗ СП ЗАО «Биган» впервые привлечены инвестиции из Словакии. Резидент СЭЗ ОАО «Сморгонский агрегатный завод» имеет на территории Словакии собственную товаропроводящую сеть. В мае 2018 года в СЭЗ «Гродноинвест» состоялся форум «Словацкие дни в Гродно», в рамках которого была представлена мини-выставка словацких товаров, прошла контактно-кооперационная биржа.