В Москве под председательством генеральных прокуроров Беларуси и России Андрея Шведа и Игоря Краснова состоялось заседание объединенной коллегии Генеральной прокуратуры Республики Беларусь и Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре Беларуси, тема – организация взаимодействия правоохранительных органов Беларуси и России по предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию преступлений, связанных с посягательствами на безопасность в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.

Участники объединенной коллегии по итогам заседания приняли решение, направленное на: усиление информационной и кибербезопасности; совершенствование взаимодействия генеральных прокуратур Беларуси и России, в том числе в рамках исполнения запросов о взаимной правовой помощи по уголовным делам; повышение эффективности координации работы правоохранительных органов государств в сфере противодействия преступлениям, совершаемым с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.