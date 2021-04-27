На площадке отдела складской обработки и таможенного оформления УП «Белмедтехника» 27 апреля 2021 года состоялась передача гуманитарного груза для противодействия COVID-19.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, оснащение на общую сумму 850 тыс. долларов США закуплено и поставлено в рамках проекта «Солидарность во имя здоровья», финансируемого Европейским союзом. Доставил гуманитарный груз в Беларусь страновой офис Всемирной организации здравоохранения. В страну прибыли кислородные маски с резервуаром, аппараты для высокопотоковой назальной оксигенотерапии, экспресс-тесты для диагностики COVID-19.

Как отметил на церемонии глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель, «вирус внес поправки в жизнь на всей планете, но мы не будем дистанцироваться от наших стран-соседей. Число инфицированных продолжает расти, как и потребность в медицинском оборудовании. У нас могут быть разные мнения в политике, но в работе по борьбе с ковидом мы вместе. Нынешняя поставка оборудования не последняя. Оказание помощи Беларуси будет продолжено, а суммарный объем поставленного в республику оборудования уже составил 5,3 миллиона долларов».

Глава странового офиса ВОЗ в Беларуси доктор Масуд Дара рассказал, что в числе Беларуси прибыли аппараты для высокопотоковой назальной оксигенотерапии, которые крайне востребованы в клинических случаях. Это оборудование позволяет оказывать кислородную поддержку пациентам и при этом экономить кислород – до 60% по сравнению с более старыми методами. Также - оборудование для быстрой диагностики. Это экспресс-тесты очень высокого качества, которые позволяют получать результат в течение 15 минут. Их эффективность и достоверность очень высока.

По словам заместителя министра здравоохранения Бориса Андросюка, «большую часть кислородных масок уже отдали в региональные и столичные клиники. Остальную часть отдадут в ближайшие дни. Что касается расходных материалов, защитных масок – это тоже важная помощь, хотя в стране есть двухмесячный запас СИЗ.

«В любом случае, помощь мы всегда приветствуем и очень благодарны», - сказал чиновник.

Инициатива «Солидарность во имя здоровья» финансируется Европейским союзом в шести странах Восточноевропейского региона: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина. Она направлена на обеспечение эффективного реагирования на пандемию COVID-19 и укрепление потенциала национальных систем здравоохранения по предотвращению, подготовке, обнаружению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения. Проект рассчитан на 2 года: с 27 марта 2020 по 26 марта 2022.