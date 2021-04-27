МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

НА БЕЛАЭС ПРОХОДИТ ОЧЕРЕДНАЯ МИССИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ВАО АЭС

09:07 28.04.2021 Эксперты Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), с 26 по 30 апреля 2021 года проводят миссию технической поддержки «Обходы рабочих мест. Наблюдения за проведением работ». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелАЭС, цели миссии - обмен опытом, изучение лучших практик по вопросам проведения обходов рабочих мест и наблюдения за проведением работ. В состав экспертной группы вошли высококвалифицированные специалисты АО «Концерн Росэнергоатом» и эксперты московского центра ВАО АЭС.