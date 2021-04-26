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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КУБА ПРОЯВЛЯЕТ ИНТЕРЕС К СОТРУДНИЧЕСТВУ С БЕЛАРУСЬЮ В СФЕРЕ ФАРМАЦЕВТИКИ И БИОТЕХНОЛОГИЙ
10:44 27.04.2021
Куба проявляет интерес к сотрудничеству с Беларусью в сфере фармацевтики и биотехнологий. Возможное сотрудничество в этом направлении обсуждалось во время состоявшихся 26 апреля в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень переговоров с послом Кубы в Беларуси Хуаном Вальдесом Фигеро и представителей дипломатической миссии.
Как сообщает сайт индустриального парка «Великий камень, в числе обсуждаемых вопросов было и взаимодействие с зоной особого развития «Мариэль», с которой в этом году был подписан меморандум о взаимопонимании. Стороны подтвердили взаимный интерес к дальнейшей совместной работе.
В инновационном центре кубинская делегация ознакомилась с историей и развитием «Великого камня» и посетила центр комплексного обслуживания резидентов и инвесторов «Одна станция».
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