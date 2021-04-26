Куба проявляет интерес к сотрудничеству с Беларусью в сфере фармацевтики и биотехнологий. Возможное сотрудничество в этом направлении обсуждалось во время состоявшихся 26 апреля в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень переговоров с послом Кубы в Беларуси Хуаном Вальдесом Фигеро и представителей дипломатической миссии.

Как сообщает сайт индустриального парка «Великий камень, в числе обсуждаемых вопросов было и взаимодействие с зоной особого развития «Мариэль», с которой в этом году был подписан меморандум о взаимопонимании. Стороны подтвердили взаимный интерес к дальнейшей совместной работе.

В инновационном центре кубинская делегация ознакомилась с историей и развитием «Великого камня» и посетила центр комплексного обслуживания резидентов и инвесторов «Одна станция».