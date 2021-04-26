МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ИРАКСКАЯ АВИАКОМПАНИЯ FLY BAGHDAD С 10 МАЯ НАЧНЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСОВ В МИНСК

09:13 27.04.2021 С 10 мая 2021 иракская авиакомпания Fly Baghdad начнет выполнение регулярных рейсов в Минск. Об этом сообщает Telegram-канал Национального аэропорта Минск. Согласно информации, рейсы по маршруту Багдад-Минск будут обслуживаться на Boeing 737-800. Полеты будут выполняться 2 раза в неделю по понедельникам и четвергам. Из Багдада (BGW) самолет будет вылетать в 09.05 и прилетать в Минск в 13.25. Вылет из Минска (MSQ) запланирован в 15.30 с прибытием в Багдад в 19.40. Время в пути составляет 4 часа 25 минут. Напомним, что c 2017 года полеты из Багдада в Минск также осуществляет авиакомпания Iraqi Airways. В сезонном расписании весна/лето 2021 рейсы выполняются дважды в неделю по понедельникам и пятницам.