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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ИРАКСКАЯ АВИАКОМПАНИЯ FLY BAGHDAD С 10 МАЯ НАЧНЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСОВ В МИНСК


09:13 27.04.2021

С 10 мая 2021 иракская авиакомпания Fly Baghdad начнет выполнение регулярных рейсов в Минск. Об этом сообщает Telegram-канал Национального аэропорта Минск.

Согласно информации, рейсы по маршруту Багдад-Минск будут обслуживаться на Boeing 737-800.

Полеты будут выполняться 2 раза в неделю по понедельникам и четвергам.

Из Багдада (BGW) самолет будет вылетать в 09.05 и прилетать в Минск в 13.25.

Вылет из Минска (MSQ) запланирован в 15.30 с прибытием в Багдад в 19.40.

Время в пути составляет 4 часа 25 минут.

Напомним, что c 2017 года полеты из Багдада в Минск также осуществляет авиакомпания Iraqi Airways.

В сезонном расписании весна/лето 2021 рейсы выполняются дважды в неделю по понедельникам и пятницам.
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