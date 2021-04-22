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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ БЖД ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ КОНФЕРЕНЦИИ ГЕНДИРЕКТОРОВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ОСЖД
12:36 23.04.2021
Делегация Белорусской железной дороги (БЖД) во главе с первым заместителем начальника дороги Петром Дулубом приняла участие в заседании Конференции генеральных директоров (ответственных представителей) железных дорог ОСЖД, которое состоялось 19-22 апреля в формате видеоконференции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, участие в нем приняли руководители 25 железнодорожных компаний, входящих в состав Организации сотрудничества железных дорог, ряда международных транспортных организаций, а также представители наблюдателей ОСЖД.
Повестка дня XXXVI заседания предусматривала рассмотрение 12 вопросов. В центре внимания – результаты работы за 2020 год комиссий ОСЖД по грузовым и пассажирским перевозкам, инфраструктуре и подвижному составу, Постоянной рабочей группы ОСЖД по кодированию и информатике, финансовым и расчетным вопросам. Также участники конференции рассмотрели вопросы взаиморасчетов и механизм погашения задолженностей между железными дорогами, профессионального обучения/подготовки в области железнодорожных перевозок, предварительной повестки дня, даты и места проведения XXXVII заседания КГД и другие.
Кроме того, был представлен отчет о деятельности ОСЖД за 2020 год и программа работы на 2022 год и последующие годы.
Планируется, что следующая встреча состоится в апреле 2022 года в Украине.
Белорусская железная дорога является членом ОСЖД с 1992 года.
Деятельность Белорусской железной дороги в рамках ОСЖД направлена на выполнение задач по дальнейшему развитию евро-азиатских транспортных коридоров, совершенствованию и развитию международных железнодорожных перевозок, совершенствованию нормативных и правовых основ, целью которых является повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта и расширение спектра предоставляемых клиентам услуг.
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