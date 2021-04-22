Эксперты Минэкономики Беларуси и Минэкономразвития РФ обсудили взаимодействие в области макроэкономического прогнозирования во время состоявшейся 22 апреля 2021 г. в Москве встречи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики Беларуси, вместе с российскими коллегами белорусские эксперты обсудили организационные аспекты процесса разработки макроэкономических прогнозов в России и в Беларуси, используемый инструментарий, подходы к разработке и уточнению сценариев развития, ознакомились с механизмом обмена оперативными данными между субъектами Российской Федерации.

Отдельным вопросом повестки дня стала возможность обмена информацией о прогнозах социально-экономического развития двух стран на постоянной основе.

Делегацию Министерства экономики Беларуси на переговорах возглавлял заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич.