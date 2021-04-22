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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЭКСПЕРТЫ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОБЛАСТИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
09:11 23.04.2021
Эксперты Минэкономики Беларуси и Минэкономразвития РФ обсудили взаимодействие в области макроэкономического прогнозирования во время состоявшейся 22 апреля 2021 г. в Москве встречи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики Беларуси, вместе с российскими коллегами белорусские эксперты обсудили организационные аспекты процесса разработки макроэкономических прогнозов в России и в Беларуси, используемый инструментарий, подходы к разработке и уточнению сценариев развития, ознакомились с механизмом обмена оперативными данными между субъектами Российской Федерации.
Отдельным вопросом повестки дня стала возможность обмена информацией о прогнозах социально-экономического развития двух стран на постоянной основе.
Делегацию Министерства экономики Беларуси на переговорах возглавлял заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич.
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