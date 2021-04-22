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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БЕЛОРУССКОЙ ТАМОЖНИ С КОРЕЙСКИМИ ПАРТНЕРАМИ СОСТОЯЛАСЬ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОБМЕНА ЗНАНИЯМИ
18:21 22.04.2021
Онлайн-встреча представителей белорусской таможни с корейскими партнерами состоялась в рамках Программы обмена знаниями KSP по проекту «Консультация по вопросам политики улучшения эффективности работы таможенных органов в Беларуси».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в рамках встречи корейская сторона представила промежуточный отчет по результатам исследований, проведенным по таким темам, как «Практические аспекты организации и проведения анализа эффективности работы таможенных органов, результативности внутреннего (внутрихозяйственного) контроля», «Усовершенствование таможенной инфраструктуры пунктов пропуска на основе современных технологий и решений», «Установление децентрализованного таможенного разрешения на провоз товаров».
Программа обмена знаниями (KSP) – ежегодная комплексная программа политических исследований и консультаций, которая направлена на содействие устойчивому социально-экономическому развитию стран-партнеров в сочетании с опытом развития Кореи.
Целью проекта программы является предоставление Государственному таможенному комитету консультаций в области таможенного администрирования.
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