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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ТОРГОВЫЙ ДОМ «МАЗА» В УЗБЕКИСТАНЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ


16:22 22.04.2021

Торговый дом Минского автомобильного завода в Узбекистане ИП ООО MAZ-TASHKENT с официальным визитом посетила делегация БНТУ во главе с ректором, доктором технических наук и членом Наблюдательного совета ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Сергеем Харитончиком.

В визите приняла участие и делегация Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова во главе с проректором по международным связям, доктором технических наук, профессором Улугбеком Маннановым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МАЗ», делегация ознакомилась с работой предприятия на узбекском рынке коммерческих автомобилей, организацией продаж, прохождением процедур сертификации по техрегламенту страны, развитием торгово-проводящей сети МАЗ и авторизованных сервисных центров в Республике Узбекистан.

Во время визита гостям продемонстрировали автотехнику производства Минского автозавода, реализуемую в этом регионе. Руководители ведущих технических вузов Беларуси и Узбекистана высоко оценили двустороннее белорусско-узбекское сотрудничество и отметили потенциал в части развития у молодежи интереса к техническим наукам.

Минский автомобильный завод, имея почти 80-тилетнюю историю автомобилестроения, успешно реализует программу сборочного производства из машинокомплектов Минского автозавода совместно с компанией ООО KRANTAS. Надо отметить, что, помимо роста реализации автотехники, целью белорусского автофлагмана является освоение локализированных узлов и агрегатов в производстве практически на всех рынках сбыта и создание новых рабочих мест.

Итогом встречи стала договоренность между сторонами о совместном участии в международных проектах с привлечением Минского автомобильного завода и его дочернего предприятия в Республике Узбекистан Торгового дома ИП ООО MAZ-TASHKENT.
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