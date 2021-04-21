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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В СТАРТОВОМ ВЕБИНАРЕ ПРОЕКТА «ЭКСПОРТ ONLINE»
12:07 22.04.2021
Представители администрации и резидентов СЭЗ «Гродноинвест» приняли участие в стартовом вебинаре проекта БелТПП «Экспорт online» на тему «Alibaba.com – онлайн канал привлечения B2B покупателей», который прошел 21 апреля 2020 г.
Как сообщает сайт СЭЗ, на вебинаре обсуждались вопросы влияния пандемии на сегмент В2В продаж, возможности электронной торговой площадки Alibaba.com, варианты запуска бизнеса на площадке, механизмы продвижения и цифровые инструменты коммуникации с покупателями.
Спикерами выступили представители компании «ПАЛ» — официального сервисного партнера торговой площадки Alibaba.com.
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