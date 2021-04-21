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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИГОРЬ ПЕТРИШЕНКО ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ЕЭК
10:23 22.04.2021
Заместитель премьер-министра, член Совета Евразийской экономической комиссии от Республики Беларусь Игорь Петришенко 22-23 апреля примет участие в заседании Совета ЕЭК в режиме видеоконференции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе правительства, в повестку дня включено 35 вопросов в области международной деятельности, технического регулирования, таможенного и тарифного регулирования.
Будет рассмотрен вопрос о реализации основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2020 год.
Планируется одобрить проект решения Высшего Евразийского экономического совета «Об основных ориентирах макроэкономической политики государств – членов Евразийского экономического союза на 2021-2022 годы». Это программный документ, определяющий наиболее важные для государств-членов кратко- и среднесрочные задачи, направлен на достижение целей, установленных основными направлениями экономического развития Союза, а также включающий рекомендации по решению указанных задач.
По предложению белорусской стороны, на рассмотрение представлен проект Решения Совета ЕЭК «О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 130 и Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16 марта 2020 г. № 21», которым предусматривается продление до 30 июня 2022 г. срока действия тарифной льготы в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза в целях реализации государствами – членами Евразийского экономического союза мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV.
Также будут рассмотрены вопросы о внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (ТР ТС 032/2013)», о единых механизмах криптографической защиты при маркировке товаров средствами идентификации в Союзе, о таможенно-тарифном регулировании (в отношении прутков из оптического стекла, сахара белого, кремния, товаров, используемых при производстве солнечных батарей).
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