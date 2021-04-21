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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БИЗНЕСМЕНЫ ИЗ ИНДИИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В СОЗДАНИИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ В СЭЗ «ВИТЕБСК»
09:08 22.04.2021
Делегация из Индии во главе с официальным представителем СЭЗ «Витебск» в странах Азии и Ближнего Востока Прияншу Джха 21 апреля 2021 года посетила администрацию СЭЗ.
Как сообщает сайт СЭЗ «Витебск», представители деловых кругов Индии ознакомились с инвестиционными возможностями свободной экономической зоны «Витебск» и преференциальным режимом.
Инвесторы из Индии выразили заинтересованность в создании на территории СЭЗ «Витебск» производства средств пожаротушения.
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