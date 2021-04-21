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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЕАБР ВЫСТУПИЛ ГАРАНТОМ ПОСТАВКИ В ИНДИЮ 77 САМОСВАЛОВ БЕЛАЗ


17:58 21.04.2021

Евразийский банк развития (ЕАБР) подписал соглашение о предоставлении гарантий на сумму 24,3 млн долларов США, обеспечивающих обязательства ОАО «БЕЛАЗ» (управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» (БЕЛАЗ) в рамках контракта на поставку и поддержание работоспособности семидесяти семи 150-тонных карьерных самосвалов компании Coal India Limited — крупнейшей угледобывающей корпорации и предприятию государственного сектора Индии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, это первый контракт БЕЛАЗа с индийской компанией в постсоветской истории.

Гарантии обеспечивают обязательства БЕЛАЗа по поддержанию работоспособности поставленных самосвалов в течение 8 лет. Ранее гарантом по этому договору выступал Европейский банк реконструкции и развития.

«БЕЛАЗ является одним из ключевых клиентов ЕАБР. Это уникальное предприятие машиностроения с глубоким кооперационным участием стран — членов нашего Банка, занимающее 30% мирового рынка подобной техники. Это второй случай, когда мы выступаем гарантами. Банк рад развивать свои отношения с БЕЛАЗом и на текущий момент рассматривает возможность предоставления аналогичных гарантий еще на 55 млн долларов США», - сообщил председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов.

Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Банк учрежден в январе 2006 года, штаб-квартира расположена в Алматы. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровизации, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроении.
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