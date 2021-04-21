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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО 22 АПРЕЛЯ СОВЕРШИТ ВИЗИТ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
15:29 21.04.2021
Лукашенко 22 апреля совершит визит в Российскую Федерацию. Об этом сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, в Москве запланирована его встреча и переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, предметно остановившись на актуальных вопросах торгово-экономического взаимодействия, в том числе в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров.
Как предполагается, будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19, дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения.
В числе приоритетных тем и союзная тематика. Кроме того, Лукашенко и Путин обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе.
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