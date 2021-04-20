Беларусь твердо намерена продолжить работу по завершению переговоров по присоединению к Всемирной торговой организации (ВТО). Это подтвердил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время встречи 20 апреля 2021 года с генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой, которая состоялась в рамках проходящей в Швейцарии 69-й сессии Европейской экономической комиссии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, В. Макей проинформировал Н. Оконджо-Ивеалу о проводимой правительством Беларуси работе по данному направлению и о текущем состоянии переговорного процесса с ключевыми странами-членами ВТО.

Отмечено, что Беларусь является самой крупной экономикой среди стран, находящихся на продвинутой стадии переговоров, и ее скорейшее присоединение отвечает интересам как Беларуси, так и всех членов ВТО.

Н. Оконджо-Ивеала поддержала стремление Беларуси вступить в ВТО и подтвердила готовность Секретариата ВТО и далее оказывать необходимое для этого содействие.

Стороны обменялись мнениями по теме продвижения диалога по реформе ВТО и подготовке к 12-й Министерской конференции ВТО в ноябре-декабре 2021 года.

В. Макей сообщил о заинтересованности Беларуси в участии в качестве наблюдателя в переговорах по выработке новых международных правил в области электронной коммерции, упрощения инвестиционных процедур, поддержки малых и средних предприятий. Отмечено, что данные направления созвучны с приоритетами работы правительства Беларуси.