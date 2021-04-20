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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НАРАЩИВАНИЕ ЭКСПОРТА НА РЫНОК ЛАТВИИ ОБСУДИЛИ НА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ С УЧАСТИЕМ BELARUS CORPORATION
16:57 20.04.2021
Национальный центр маркетинга МИД Беларуси совместно с Belarus Corporation организовал 20 апреля видеоконференцию, посвященную перспективам развития белорусско-латвийских торгово-экономических отношений в контексте выхода на рынки Европы.
Между организациями был ранее подписан меморандум о сотрудничестве. Belarus Corporation недавно создана в Риге (Латвия) для реализации проектов экспортной направленности белорусских и европейских предприятий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, в видеоконференции приняли участие более 70 белорусских предприятий легкой, деревообрабатывающей, пищевой промышленности, а также машиностроительной и металлообрабатывающей отраслей промышленности.
Белорусских производителей проинформировали о практических моделях выхода на рынки Европы. Были обсуждены возможности создания совместных производств на территории Беларуси (с разработкой стратегии продвижения сложнотехнологичной и иной продукции), в том числе с возможностью привлечения грантового европейского финансирования.
Также обсуждались вопросы практической реализация белорусских товаров в сетях реселлеров ЕС, сертификации продукции по стандартам ЕС и другие вопросы, касающиеся возможностей увеличения экспорта белорусской продукции на рынок стран ЕС.
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