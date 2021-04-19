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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИД ОТЧИТАЛСЯ ОБ ИТОГАХ ПЕРВОГО ДНЯ ВИЗИТА МАКЕЯ В ШВЕЙЦАРИЮ


09:05 20.04.2021

В рамках рабочего визита в Швейцарскую Конфедерацию 19 апреля 2021 г. министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел переговоры с руководством ряда международных организаций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на встрече с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом отмечен долгосрочный и программный характер сотрудничества Беларуси и ВОЗ по широкому спектру направлений.

Министр проинформировал собеседника о подходах Беларуси к борьбе с пандемией COVID-19, ходе кампании по вакцинации, запуске производства российской вакцины Sputnik-V и планах по производству вакцины собственной разработки.

Т.А.Гебрейесус, со своей стороны, подтвердил готовность организации продолжить оказание Беларуси технической и консультативной помощи в борьбе с COVID-19, в том числе в процессе налаживания вакцинного производства. Подчеркнуто, что ВОЗ заинтересована в укреплении национального потенциала Беларуси в производстве вакцин и возможностях совместного использования конечных продуктов в перспективе.

В ходе встречи с генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности Дареном Таном белорусской стороной передан инструмент о присоединении Беларуси к Гаагскому соглашению о международной регистрации промышленных образцов.

Присоединение к третьей международной системе регистрации прав интеллектуальной собственности направлено на улучшение бизнес-климата Беларуси, содействие коммерциализации инновационных продуктов белорусскими компаниями, а также на повышение привлекательности страны для иностранных инвесторов.

Достигнута договоренность о завершении ВОИС в 2021 году исследования по теме развития в Беларуси центров инновационной среды и участия белорусских промышленных предприятий в международных цепочках формирования инновационной продукции.

Состоялась также встреча министра иностранных дел В.Макея с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Министр подчеркнул стратегическую приверженность Беларуси основополагающим принципам международного права, закрепленным в Уставе ООН, и международным договоренностям государства в сфере прав человека. В.Макей информировал собеседницу о национальном контексте поиска общегосударственного баланса интересов в тесно пересекающихся сферах национальной безопасности, устойчивого развития и прав человека. Верховный комиссар была ознакомлена с оценками ситуации после президентских выборов 2020 года и перспективными планами руководства страны по совершенствованию политической системы путем конституционной реформы.

Верховный комиссар М.Бачелет изложила подходы своего офиса по вопросам сотрудничества с нашей страной и призвала Правительство Беларуси воспользоваться экспертизой УВКПЧ в целях развития политической системы в части, касающейся сферы прав человека.

Министр выразил сожаление в связи с политизацией мандата Верховного комиссара в свете последних решений Совета ООН по правам человека и подчеркнул, что «Беларусь никогда не согласится на вмешательство в свои внутренние дела со стороны третьих государств или международных структур».

Первый день работы министра иностранных дел Беларуси в Женеве завершился встречей с президентом Международного Комитета Красного креста Петером Маурером.

В.Макей проинформировал президента МККК о ситуации в Беларуси, подчеркнув, что от белорусского государства никогда не исходила и не будет исходить какого-либо рода угроза соседним странам или региону в целом.
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