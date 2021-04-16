Более 20 научно-технических разработок представит БГУ на XXVII Международной выставке-конгрессе «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» (HI-TECH’2021), которая пройдет с 21 по 23 апреля в Санкт-Петербурге.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в экспозицию БГУ войдут достижения ученых и исследователей вуза в области машино- и приборостроения, химии и медицины, пищевой промышленности и биотехнологий.

На стенде БГУ разместится устройство дистанционного мониторинга перемещения мобильных объектов «АГЕНТ В-607». Предназначено оно для использования в системах спутникового мониторинга движения грузовых, пассажирских и специальных транспортных средств, сельхозтехники, строительных машин и др. По сигналам навигационных систем устройство определяет местоположение объекта и передает информацию на сервер.

В числе разработок представят неспецифические лечебно-профилактические биопрепараты для борьбы с инфекционными заболеваниями человека (включая COVID-19). Препараты не имеют аналогов в мире, а их действие основано на восстановлении гомеостаза, нарушенного инфекционным процессом. Они обладают высокими лечебными противоинфекционными свойствами, способствуют быстрой выработке длительного эффективного иммунитета, имеют неспецифическую профилактическую активность.

В экспозицию войдет спирометр «МАС-1-ПК», предназначенный для оценки состояния дыхательной системы человека. Прибор измеряет и вычисляет параметры внешнего дыхания и сравнивает с заложенными в память нормативами, а также визуализирует процесс дыхания.

Также посетителям продемонстрируют противоопухолевые средства «Темодекс» и «Проспиделонг», биопрепараты для растений «Корнеплюс» и «Максиммун», многофункциональный измерительный комплекс Alma Meter-2, ультразвуковые счетчики газа и др.

Традиционно в рамках выставки пройдет конкурс «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года», где БГУ представит 14 проектов различной направленности. Проводится он с целью активизации деятельности предприятий в области инновационных технологий, выявления перспективных проектов и разработок, а также содействия их продвижению на внутренний и внешний рынки.

Международная выставка-конгресс «HI-TECH» – одно из первых мероприятий России в области продвижения высоких технологий, инноваций и инвестиционных проектов в научно-технической сфере, способствующее эффективному взаимодействию научных организаций и потенциальных инвесторов. БГУ участвует в Петербургской выставке с 2005 года. За этот период на счету вуза имеется пять специальных призов, 77 золотых наград, 87 – серебряных и 32 диплома.