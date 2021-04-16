ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БОЛЕЕ 20 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК ПРЕДСТАВИТ БГУ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ-КОНГРЕССЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ


14:10 19.04.2021

Более 20 научно-технических разработок представит БГУ на XXVII Международной выставке-конгрессе «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» (HI-TECH’2021), которая пройдет с 21 по 23 апреля в Санкт-Петербурге.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в экспозицию БГУ войдут достижения ученых и исследователей вуза в области машино- и приборостроения, химии и медицины, пищевой промышленности и биотехнологий.

На стенде БГУ разместится устройство дистанционного мониторинга перемещения мобильных объектов «АГЕНТ В-607». Предназначено оно для использования в системах спутникового мониторинга движения грузовых, пассажирских и специальных транспортных средств, сельхозтехники, строительных машин и др. По сигналам навигационных систем устройство определяет местоположение объекта и передает информацию на сервер.

В числе разработок представят неспецифические лечебно-профилактические биопрепараты для борьбы с инфекционными заболеваниями человека (включая COVID-19). Препараты не имеют аналогов в мире, а их действие основано на восстановлении гомеостаза, нарушенного инфекционным процессом. Они обладают высокими лечебными противоинфекционными свойствами, способствуют быстрой выработке длительного эффективного иммунитета, имеют неспецифическую профилактическую активность.

В экспозицию войдет спирометр «МАС-1-ПК», предназначенный для оценки состояния дыхательной системы человека. Прибор измеряет и вычисляет параметры внешнего дыхания и сравнивает с заложенными в память нормативами, а также визуализирует процесс дыхания.

Также посетителям продемонстрируют противоопухолевые средства «Темодекс» и «Проспиделонг», биопрепараты для растений «Корнеплюс» и «Максиммун», многофункциональный измерительный комплекс Alma Meter-2, ультразвуковые счетчики газа и др.

Традиционно в рамках выставки пройдет конкурс «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года», где БГУ представит 14 проектов различной направленности. Проводится он с целью активизации деятельности предприятий в области инновационных технологий, выявления перспективных проектов и разработок, а также содействия их продвижению на внутренний и внешний рынки.

Международная выставка-конгресс «HI-TECH» – одно из первых мероприятий России в области продвижения высоких технологий, инноваций и инвестиционных проектов в научно-технической сфере, способствующее эффективному взаимодействию научных организаций и потенциальных инвесторов. БГУ участвует в Петербургской выставке с 2005 года. За этот период на счету вуза имеется пять специальных призов, 77 золотых наград, 87 – серебряных и 32 диплома.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.04.2021
валюта курс
EUR 3.1260
USD 2.6121
RUB 3.4019
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1140 +0.0058
USD 2.5960 -0.0005
RUB 3.4055 -0.0308
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1130 3.1190
USD 2.5900 2.5950
RUB 3.3900 3.4050
подробнее

Конвертация в банках
на 19.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2000 1.2030
EUR/RUB 91.4000 92.0000
USD/RUB 76.1000 76.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте