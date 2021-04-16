Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей примет участие в 69-й сессии Европейской экономической комиссии ООН, которая пройдет в Швейцарии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, В. Макей встретится с руководителем Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом, главой Всемирной организации интеллектуальной собственности Дареном Тангом, верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет и президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером.

Ожидается, что министр иностранных дел обсудит с партнерами вопросы международной повестки дня, озвучит белорусский подход к проблемам, находящимся в зоне ответственности каждой из организаций. Будут подниматься и другие темы.