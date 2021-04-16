МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ТУРЦИЯ ИЗУЧАЕТ БЕЛОРУССКИЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ АЭС

09:05 19.04.2021 Учебно-тренировочный центр Белорусской АЭС с 14 по 15 апреля 2021 года посетили представители АО «Аккую Нуклеар» (Турция), АО «Русатом Сервис» и АНО ДПО «Техническая академия Росатома». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, цель визита - изучение опыта по планированию, организации и учету обучения в процессе подготовки персонала. Специалисты ознакомились с оснащением учебно-тренировочного центра Белорусской АЭС, рассмотрели возможные направления сотрудничества в сфере подготовки и поддержания квалификации персонала АЭС с использованием компьютерных обучающих систем, учебно-методических документов и технических средств обучения.