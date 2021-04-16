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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО АНОНСИРОВАЛ ВСТРЕЧУ С ПУТИНЫМ В АПРЕЛЕ В МОСКВЕ
13:22 16.04.2021
Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным в апреле в Москве. Заявление прозвучало сегодня во время переговоров с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Это первое такое мероприятие. Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве с президентом. Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
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