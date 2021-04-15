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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАЗ ОТКРОЕТ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ НА БАЗЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА


10:57 16.04.2021

Гендиректор ОАО «БЕЛАЗ» Сергей Никифорович и ректор Санкт-Петербургского горного университета (СПГУ) Владимир Литвиненко подписали 15 апреля в Санкт-Петербурге соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ», уже в сентябре в одном из крупнейших российских вузов по горному делу начнут работать современные специализированные аудитории, оснащенные эксклюзивным оборудованием.

Инновационный Центр компетенций компании «БЕЛАЗ» создадут на примере лучших технологических решений в машиностроении, цифровых и информационных технологий в горной отрасли.

На базе Центра совместными усилиями БЕЛАЗа и ГК «Цифра» будут созданы лаборатории цифрового горного производства. ГК «Цифра», являясь одним из технологических партнеров компании «БЕЛАЗ» по реализации данного проекта, предоставит Горному университету рабочее место оператора дистанционно пилотируемой и роботизированной карьерной техники.

Особенностью центра является использование технологий виртуальной реальности. При помощи VR-оборудования можно моделировать внештатные ситуации, которые зачастую воспроизвести в реальной жизни либо опасно, либо слишком дорого. С помощью таких технологий студенты могут детально изучить не только принцип работы карьерной техники, но и увидеть реальные устройства без разрезных моделей или макетов.

В рамках подписанного соглашения разработана дорожная карта проекта, согласно которой инновационный Центр компетенций компании «БЕЛАЗ» откроется уже к началу следующего учебного года. Планируется, что церемония торжественного открытия будет приурочена ко Дню машиностроителя (26 сентября).
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