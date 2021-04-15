|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛОРУССКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ В МАЕ ПЛАНИРУЕТ ПОСЕТИТЬ ТУРЦИЮ
09:50 16.04.2021
Посол Беларуси в Турции 15 апреля 2021 г. встретился с председателем Совета по высшему образованию Турецкой Республики Йекта Сарачем.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили вопросы организации ответного визита делегации белорусских учреждений образования во главе с руководством Министерства образования нашей страны для участия в Международной выставке иностранных языков и летних школ, запланированной 18-24 мая 2021 г. в городах Анкара, Стамбул и Измир.
В ходе встречи собеседники также обменялись мнениями о возможности проведения в рамках выставки второго Форума учреждений высшего образования Беларуси и Турции.
В октябре 2019 года Й. Сарач посетил с визитом Беларусь для участия в первом Форуме учреждений высшего образования Беларуси и Турции, в рамках которого была подписана двусторонняя программа сотрудничества в сфере высшего образования на 2020-2021 гг. В настоящее время между учреждениями высшего образования двух стран действует 60 договоров о сотрудничестве.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 15.04.2021
Курсы в банках
на 16.04.2021
Конвертация в банках
на 16.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте