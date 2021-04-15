Посол Беларуси в Турции 15 апреля 2021 г. встретился с председателем Совета по высшему образованию Турецкой Республики Йекта Сарачем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили вопросы организации ответного визита делегации белорусских учреждений образования во главе с руководством Министерства образования нашей страны для участия в Международной выставке иностранных языков и летних школ, запланированной 18-24 мая 2021 г. в городах Анкара, Стамбул и Измир.

В ходе встречи собеседники также обменялись мнениями о возможности проведения в рамках выставки второго Форума учреждений высшего образования Беларуси и Турции.

В октябре 2019 года Й. Сарач посетил с визитом Беларусь для участия в первом Форуме учреждений высшего образования Беларуси и Турции, в рамках которого была подписана двусторонняя программа сотрудничества в сфере высшего образования на 2020-2021 гг. В настоящее время между учреждениями высшего образования двух стран действует 60 договоров о сотрудничестве.