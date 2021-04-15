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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ПРОВЕДЕТ В МИНСКЕ ПЕРЕГОВОРЫ С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ БЕЛАРУСИ


09:11 16.04.2021

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 16 апреля 2021 года посетит с визитом Беларусь и проведет в Минске переговоры с премьер-министром республики Романом Головченко. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

«Главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в энергетической, промышленной, транспортной и сельскохозяйственной областях. Особое внимание будет уделено перспективам наращивания интеграции в рамках Союзного государства», - говорится в сообщении.
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