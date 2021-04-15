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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ЖЕНЕВСКОМУ АКТУ О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ
15:04 15.04.2021
В Беларуси подписан Закон «О присоединении к Женевскому акту Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов».
Женевский акт обеспечивает функционирование международной системы регистрации и правовой охраны промышленных образцов (внешний вид (дизайн) изделий).
В настоящее время участниками Женевского акта являются 65 государств, в том числе Российская Федерация, Армения, Азербайджан, Кыргызстан и другие.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, применение Женевского акта позволит упростить процедуры получения белорусскими заявителями правовой охраны промышленных образцов и поддержания патентов на них в силе одновременно на территории всех государств-участников Женевского акта (принцип «одного окна»).
Для получения патента на промышленный образец в любом государстве-участнике Женевского акта потребуется составление одной международной заявки на одном языке и направление ее в одно ведомство (Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности) с минимальными расходами (один набор пошлин в одной валюте). Использование преимуществ, предоставляемых Женевским актом, также позволит уменьшить расходы белорусских заявителей на получение правовой охраны своего промышленного образца одновременно на территории нескольких государств-участников указанного акта.
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