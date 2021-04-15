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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ НАМЕРЕНЫ РАЗВИВАТЬ БИРЖЕВУЮ ТОРГОВЛЮ


13:16 15.04.2021

Договоренность об активизации сотрудничества по развитию взаимной торговли Беларуси и Китая достигнута по итогам официального визита на Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ) посла Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюна 14 апреля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в ходе переговоров обсуждены основные результаты работы китайских компаний на биржевой площадке в I квартале текущего года, возможности для дальнейшего увеличения биржевого товарооборота Беларуси и Китая, а также перспективные направления взаимодействия БУТБ с Посольством КНР.

«Прежде всего необходимо расширять ассортимент белорусских товаров, поставляемых в Китай через биржу. Сейчас это в основном пиломатериалы. На мой взгляд, новой точкой роста может стать сельхозпродукция и в первую очередь продовольствие. Китай заинтересован в импорте высококачественных продуктов питания из Беларуси, и, если китайские потребители смогут благодаря биржевым торгам покупать мясомолочную продукцию непосредственно у белорусских производителей, это позволит существенно увеличить объемы торговли между нашими странами. Я в этом не сомневаюсь», – подчеркнул Се Сяоюн.

Кроме того, глава посольства КНР предложил активнее использовать действующие в Китае импортно-экспортные платформы для привлечения на биржевые торги китайских компаний, а также посоветовал наладить контакт с китайскими товарными биржами, специализирующимися на торговле продукцией агропромышленного сектора.

«Мне кажется, такое взаимодействие придаст импульс белорусско-китайской биржевой торговле и выведет ее на принципиально новый уровень», – считает китайский дипломат.

В свою очередь председатель правления БУТБ Александр Осмоловский пообещал в ближайшее время заняться проработкой предложений.

«Как я уже не раз говорил, развитие торговли с Китаем – одна из приоритетных задач биржи в текущем году. И это не пустые слова. Только за I квартал сумма сделок, совершенных китайскими компаниями, превысила 7,3 млн USD, при том что за весь прошлый год этот показатель составил 13,4 млн USD. Рассчитываем, что аналогичная динамика сохранится на протяжении всего года. Тем более что в последнее время мы наблюдаем особенно высокую активность китайских участников торгов. Например, на прошедшей сегодня специальной торговой сессии на рынок Китая реализовано 3,6 тыс. куб. м пиломатериалов почти на 1 млн USD. Это рекордный объем. Покупателем выступил недавно аккредитовавшийся у нас новый биржевой брокер из КНР», – заявил Александр Осмоловский.
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