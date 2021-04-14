Представители Госатомнадзора Беларуси приняли участие в пленарном заседании Ассоциации регуляторов ядерной безопасности Западной Европы (Western European Nuclear Regulators Association, WENRA), которое прошло 13-14 апреля 2021 года в режиме видеоконференцсвязи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, в ходе пленарного заседания представлена и обсуждена информация о деятельности рабочих групп WENRA по стратегии, по гармонизации требований к реакторным установкам, по радиоактивным отходам и выводу из эксплуатации, подготовка к международным мероприятиям EUROSAFE 2021 года и конференции Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности ENSREG 2022 года и другие вопросы.

Участники мероприятия рассказали о важных событиях в области регулирования ядерной и радиационной безопасности, произошедших в их странах с момента предыдущего заседания WENRA, которое прошло в ноябре 2020 года.

В переданной с белорусской стороны информации были отражены текущее положение дел на площадке Белорусской АЭС (опытно-промышленная эксплуатация и приближающаяся коммерческая эксплуатация энергоблока № 1, прогресс по энергоблоку № 2), а также изменения в законодательстве, связанные с обеспечением ядерной и радиационной безопасности, включая принятие 5 апреля текущего года указа № 137, в том числе ряда норм и правил.

Кроме того, в информации были отражены мероприятия партнерского обзора ENSREG в отношении Национального плана действий по итогам проведения стресс-тестов Белорусской АЭС, включая визит ENSREG на площадку Белорусской АЭС в феврале текущего года и принятие Предварительного отчета о партнерском обзоре и другие вопросы.

Белорусский регулирующий орган в области ядерной и радиационной безопасности регулярно изучает международный опыт, в том числе наработанный в странах Европейского союза, для совершенствования системы ядерной и радиационной безопасности в Беларуси и ее отдельных компонентов. Полученная в рамках WENRA информация применяется при разработке проектов технических нормативных правовых актов в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, документов стратегического планирования Госатомнадзора, формировании проектов и программ международного технического сотрудничества.

WENRA (http://www.wenra.org/) создана в 1999 году и в настоящее время объединяет 19 участников и 13 наблюдателей – представителей регулирующих органов в области ядерной безопасности из различных стран.

Беларусь в лице Госатомнадзора является наблюдателем в Ассоциации с 2015 года.