Эксперты Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС) подвели предварительные итоги миссии технической поддержки по оценке эксплуатационной готовности энергоблока №2, которая проходила на Белорусской АЭС с 5 по 13 апреля 2021.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белорусская АЭС», целью экспертов ВАО АЭС из Турции, Болгарии и России являлось проведение анализа состояния станции и выработка рекомендаций для улучшения готовности к безопасной эксплуатации второго энергоблока.

В ходе миссии эксперты встретились с руководством станции, провели анализ документации, наблюдение за работами и интервью со специалистами Белорусской АЭС. В результате были определены положительные моменты и области для внимания.

«Эксперты, которые работали по девяти производственным областям оценки провели глубокий анализ текущего состояния готовности энергоблока №2 к предстоящей загрузке топлива и последующего включения в энергосеть Республики Беларусь», - отметил руководитель миссии Дмитрий Чичикин.