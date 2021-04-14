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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ГОТОВА ОКАЗАТЬ ПОДДЕРЖКУ АЗЕРБАЙДЖАНУ В СТРОИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ В КАРАБАХСКОМ РЕГИОНЕ
11:29 15.04.2021
Беларусь готова оказать поддержку Азербайджану в строительно-восстановительных работах в Карабахском регионе. Об этом заявил министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович во время встречи 14 апреля с председателем Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анаром Гулиевым.
По его словам, проектировщики и эксперты готовы участвовать в процессах градостроительства.
В свою очередь Анар Гулиев обозначил высокий уровень развития взаимных связей между странами, проинформировал белорусского коллегу о работах, проводимых по восстановлению территорий Азербайджана, а также о деятельности госкомитета и реформах в сфере градостроительства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минстройархитектуры, во время встречи стороны также обменялись мнениями о сотрудничестве в сфере планирования градостроительства, проектирования, применения современных информационных технологий в строительстве и обсудили возможные совместные проекты.
Напомним, в настоящее время проходит официальный визит белорусской делегации в Азербайджан во главе с Лукашенко.
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