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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В 211-Й СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА ЮНЕСКО
10:04 15.04.2021
Белорусская делегация во главе с послом во Франции, постпредом при ЮНЕСКО Игорем Фисенко приняла участие в заседании 211-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, которое состоялось 13 апреля 2021 г. в Париже.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, повесткой работы Исполсовета предусмотрено обсуждение проектов среднесрочной стратегии ЮНЕСКО на 2022-2029 гг., программы и бюджета на 2022-2025 гг., собеседование с кандидатом на переизбрание на пост генерального директора О.Азуле, а также подготовка 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.
Ожидается принятие резолюций об учреждении международных дней биосферных заповедников и георазнообразия, соавтором которых является Беларусь.
В ходе пленарного заседания Игоря Фисенко, который обратил внимание на недопустимость политизации площадки ЮНЕСКО и необходимость сфокусироваться на решении насущных подмандатных проблем организации, включая в первую очередь содействие скорейшему возвращению в школы более 100 миллионов детей, не имеющих такой возможности в связи с пандемией коронавируса. Для решения проблемы постпред Беларуси призвал ЮНЕСКО содействовать в том числе приоритетному доступу преподавателей к вакцинации.
И. Фисенко напомнил, что совместное культурное наследие – это общее достояние, и что его сохранение и популяризация не должны быть подвержены политической конъюнктуре.
В ходе выступления постпред Беларуси также отметил, что в период пандемии Беларусь продолжает нести все социальные обязательства государства по выполнению ЦУР. При этом по оценкам международных экспертов, сегодня прогресс нашей страны по достижению ЦУР составляет 70%.
В завершение глава белорусской делегации поблагодарил ЮНЕСКО за эффективное сотрудничество, результатом которого стало включение пяти белорусских проектов в программу участия на 2021-2022 гг.
В условиях пандемии коронавируса сессия организована преимущественно в онлайн-режиме.
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