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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛНЕФТЕХИМ И SOCAR ДОГОВОРИЛИСЬ О СОВМЕСТНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ В БЕЛАРУСИ НЕФТЕПРОДУКТОВ
09:13 15.04.2021
Меморандум о взаимопонимании между Белорусским государственным концерном по нефти и химии и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) подписан 14 апреля 2021 г. Подписи под документом поставили председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков и президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в меморандуме оговаривается сотрудничество в области реализации произведенных в Беларуси нефтепродуктов, в том числе совместно с белорусскими экспортерами, взаимодействие по реализации совместных инвестиционных проектов, а также сотрудничество в реализации SOCAR нефтепродуктов на внутреннем рынке Республики Беларусь.
2Основные направления сотрудничества ориентированы на улучшение взаимодействия в сфере организации поставок азербайджанской нефти в Беларусь, а также активизации диалога между производителями и потребителями углеводородных ресурсов, технического аудита на белорусских нефтеперерабатывающих заводах с целью повышения эффективности», - отметили в концерне.
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