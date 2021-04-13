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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛТАМОЖСЕРВИС ПОДПИСАЛ ДОГОВОР С ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА


12:00 14.04.2021

РУП «Белтаможсервис» подписало договор с транспортно-логистической компанией ООО «Модуль» из Санкт-Петербурга на осуществление торгово-логистической деятельности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе белорусской компании, документ подписан 13 апреля в рамках международной выставки TransRussia-2021, которая проходит 12-14 апреля в Москве.

Ранее в декабре 2020 года РУП «Белтаможсервис» и ООО «Модуль» пришли к согласию различными способами укреплять взаимное сотрудничество, осуществляя поиск наиболее эффективных способов и оптимальных решений в области логистики с использованием потенциала инфраструктуры и знаний сторон.
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