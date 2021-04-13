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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


РУКОВОДСТВО БЕЛАРУСИ ОБСУДИЛО С МИНИСТРОМ ЕЭК ВОПРОСЫ ТРАНСПОРТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ ЕАЭС


10:58 14.04.2021

Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Эмиль Кайкиев встретился с заместителем премьер-министра Беларуси Анатолием Сиваком и министром транспорта и коммуникаций Алексеем Авраменко.

Как сообщает ЕЭК, на состоявшейся 9 апреля в Минске встрече рассмотрены вопросы завершения Республикой Беларусь внутригосударственных процедур по вступлению соглашения о судоходстве в силу, реализации транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе Евразийского экономического союза и иные вопросы взаимодействия в сфере воздушного транспорта.

Стороны также обсудили возможности ускорения процедуры ратификации в Беларуси соглашения о судоходстве. Достигнута договоренность активизировать этот процесс.

По предложению белорусской стороны также были рассмотрены вопросы, касающиеся льготного ввоза гражданских пассажирских самолетов и практической реализации Программы каботажных автомобильных перевозок грузов.

Интеграция в сфере воздушного транспорта будет включать гармонизацию законодательства в области гражданской авиации, обеспечение справедливой и добросовестной конкуренции при поэтапном формировании общего рынка услуг воздушного транспорта ЕАЭС, а также планирование использования воздушного пространства и организации воздушного движения.

Эмиль Кайкиев отметил, что сегодня выработана система постоянного взаимодействия членов Союза, специалистов транспортных ведомств по решению ключевых задач.

«Комиссия всесторонне оценивает нынешнее состояние, проблемы и перспективы развития транспортной отрасли, в том числе с учетом последствий пандемии коронавируса. Проводится анализ по всем важнейшим направлениям деятельности транспортного комплекса Союза. Принимаются соответствующие рекомендации, позволяющие более глубоко раскрыть имеющийся потенциал транспортной отрасли», – считает Кайкиев.

В ходе встреч было отмечено успешное завершение исполнения «дорожных карт» по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств – членов ЕАЭС на 2018-2020 годы и проделанная работа по подготовке проекта аналогичного документа на предстоящий трехлетний период.

Для воплощения в жизнь договоренностей в сфере автомобильных перевозок стороны согласились решить вопрос финансирования последующих этапов реализации общего процесса по информационному обеспечению транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе ЕАЭС. Также стороны обсудили последовательность действий, направленных на поэтапное снятие ограничений, действующих в отношении каботажных автомобильных перевозок грузов.
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