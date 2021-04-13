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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ПРЕДЛОЖИЛА АЗЕРБАЙДЖАНУ ОРГАНИЗОВАТЬ ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ РЕЙС ПО МАРШРУТУ БАКУ - МИНСК - НЬЮ-ЙОРК


09:13 14.04.2021

Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко и министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев рассмотрели расширение взаимодействия между странами в области транспорта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, в ходе состоявшейся 13 апреля встречи стороны обсудили сотрудничество в сфере авиации – восстановление регулярных полетов между Беларусью и Азербайджаном допандемийного уровня. На данный момент регулярное авиасообщение между Минском и Баку обеспечивает ОАО «Авиакомпания «Белавиа».

Глава транспортного ведомства Беларуси также предложил рассмотреть возможность организации трансконтинентального рейса авиакомпании AZAL по маршруту Баку - Минск - Нью-Йорк - Минск - Баку.

«Благодаря хорошо развитой маршрутной сети аэропорта, рейсы в США через Минск могут стать привлекательными не только для граждан наших государств, но и для пассажиров из стран Балтии», – сказал Алексей Авраменко.

Он также подчеркнул, что белорусская сторона заинтересована в организации данного рейса и предложил проработать в ближайшее время конкретные шаги в данном направлении. Кроме того, обсуждалась возможность подготовки авиационных специалистов Азербайджана на базе Белорусской государственной академии авиации.

Что касается железнодорожного транспорта, то на сегодняшний момент БЖД проведена работа по созданию необходимых условий для организации и развития железнодорожных перевозок в сообщении с Азербайджаном, в том числе в рамках проекта контейнерного поезда по маршруту Минск-Баку. Кроме того, «Институт «Белжелдорпроект» уже успешно сотрудничает с азербайджанской стороной в лице ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и готов в дальнейшем работать по проектированию железнодорожной инфраструктуры, а также участвовать во всех аналогичных проектах.

На встрече также обсуждалось сотрудничество в сфере автомобильного транспорта. Белорусская сторона обратилась с просьбой о рассмотрении возможности увеличения квоты азербайджанских разрешений в/из третьих стран. Речь шла и о дорожном хозяйстве, в частности, предприятие «Белгипродор» выражает готовность в выполнении проектно-изыскательских работ для автомобильных дорог, мостовых сооружений и аэродромов.

В целом стороны подтвердили заинтересованность в проработке совместных точек стратегического партнерства и готовность обеспечить реализацию проектов с целью развития новых направлений взаимодействия.
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