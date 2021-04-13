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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ РАССЧИТЫВАЕТ НА ПОДДЕРЖКУ ООН В РЯДЕ ПРОЕКТОВ ПО СОЗДАНИЮ «УМНЫХ ГОРОДОВ»
15:18 13.04.2021
Посол Беларуси в Кении, постоянный представитель нашей страны при Программе ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) Павел Взяткин 13 апреля 2021 г. провел онлайн-встречу с исполнительным директором ООН-Хабитат Маймуной Мохд Шариф.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе беседы постпред Беларуси подчеркнул важную роль ООН-Хабитат в деле внедрения зеленых технологий в городскую инфраструктуру и достижения Целей устойчивого развития. П. Взяткин сообщил, что в настоящий момент Беларусь начала реализацию ряда проектов по созданию «умных городов» и рассчитывает на поддержку ООН-Хабитат в их успешной реализации.
В свою очередь М. Шариф отметила, что создание «умных городов» является одним из приоритетных направлений работы ООН-Хабитат и выразила готовность оказать необходимое содействие в реализации планов совместной работы.
М. Шариф также пригласила белорусскую сторону принять участие в Мировом форуме городов в 2022 году.
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