Беларусь рассматривает Пакистан в качестве перспективного партнера и заинтересована в развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. Об этом заявил министр энергетики, председатель белорусской части совместной белорусско-пакистанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Виктор Каранкевич на заседании Белорусско-пакистанского делового совета, которое проходит сегодня в БелТПП.

«Отношения между нашими странами строятся на основе доверия, дружбы, взаимного учета интересов. Развиваются двусторонние политические связи, укрепляются экономические контакты, в том числе на уровне деловых кругов», - констатировал министр, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.

В 2020 году товарооборот между странами составил 52,2 млн долларов США, что на 4% больше по сравнению с 2019 годом.

«Прирост небольшой, но он говорит о том, что у наших государств есть потенциал для наращивания двусторонних отношений и нам нужно его в полной мере использовать», - подчеркнул Виктор Каранкевич.

Белорусская сторона заинтересована не только в развитии торговли с Пакистаном, но и в более активном инвестиционном сотрудничестве, промышленной кооперации, создании совместных компаний и производств. Среди приоритетных направлений, представляющих взаимный интерес, – промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика. Страны могли бы более активно взаимодействовать в сфере образования, а также рассмотреть возможности партнерства в рамках новых перспективных направлений, таких как информационные технологии, логистика, считает Виктор Каранкевич.

«Мы заинтересованы в привлечении иностранных инвесторов, в том числе пакистанских компаний и приглашаем бизнес Пакистана к сотрудничеству», - подытожил министр.