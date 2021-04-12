|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ПАКИСТАНОМ – МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ
15:57 12.04.2021
Беларусь рассматривает Пакистан в качестве перспективного партнера и заинтересована в развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. Об этом заявил министр энергетики, председатель белорусской части совместной белорусско-пакистанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Виктор Каранкевич на заседании Белорусско-пакистанского делового совета, которое проходит сегодня в БелТПП.
«Отношения между нашими странами строятся на основе доверия, дружбы, взаимного учета интересов. Развиваются двусторонние политические связи, укрепляются экономические контакты, в том числе на уровне деловых кругов», - констатировал министр, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.
В 2020 году товарооборот между странами составил 52,2 млн долларов США, что на 4% больше по сравнению с 2019 годом.
«Прирост небольшой, но он говорит о том, что у наших государств есть потенциал для наращивания двусторонних отношений и нам нужно его в полной мере использовать», - подчеркнул Виктор Каранкевич.
Белорусская сторона заинтересована не только в развитии торговли с Пакистаном, но и в более активном инвестиционном сотрудничестве, промышленной кооперации, создании совместных компаний и производств. Среди приоритетных направлений, представляющих взаимный интерес, – промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика. Страны могли бы более активно взаимодействовать в сфере образования, а также рассмотреть возможности партнерства в рамках новых перспективных направлений, таких как информационные технологии, логистика, считает Виктор Каранкевич.
«Мы заинтересованы в привлечении иностранных инвесторов, в том числе пакистанских компаний и приглашаем бизнес Пакистана к сотрудничеству», - подытожил министр.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 12.04.2021
Курсы в банках
на 12.04.2021
Конвертация в банках
на 12.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте