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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РУКОВОДИТЕЛИ БЖД И РЖД ОБСУДЯТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СФЕРЕ ГРУЗОВЫХ И ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
14:27 12.04.2021
Начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов в рамках визита 12-13 апреля 2021 года в Санкт-Петербург проведет переговоры с руководством компании ОАО «РЖД» и Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, на встрече стороны намерены обсудить взаимодействие в сфере грузовых и пассажирских перевозок, перспективы их развития, согласовать позиции по поэтапному восстановлению курсирования пассажирских поездов, а также технологические аспекты взаимодействия при организации курсирования поездов, передаче поездов, вагонов и контейнеров по межгосударственным стыковым пунктам.
По оперативным данным, за 3 месяца 2021 года в сообщении с Октябрьской железной дорогой перевезено 0,7 млн тонн грузов, или 135,8% к аналогичному периоду 2020 года.
В настоящее время в сообщении с Санкт-Петербургом курсирует транзитный поезд № 80/79 Калининград – Санкт-Петербург. С 22 апреля 2021 года данному поезду возобновлена остановка для посадки/высадки пассажиров (граждан Беларуси и Российской Федерации) на станции Витебск с возможностью проезда на участке Витебск – Санкт-Петербург – Витебск. Также с 13 апреля возобновляет движение поезд № 52/51 Брест/Минск – Санкт-Петербург формирования Белорусской железной дороги. Поезд будет курсировать ежедневно.
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