МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

АМКОДОР ПРЕДСТАВИЛ СВОЮ ТЕХНИКУ ДОРОЖНИКАМ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

12:58 12.04.2021 В Брянске на территории местного дорожного управления для специалистов дорожных и коммунальных служб Брянской области прошла презентация продукции холдинга «АМКОДОР». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга», на выставке машин и оборудования представлены автогрейдер AMKODOR G160, экскаватор-погрузчик АМКОДОР 732 с телескопической рукоятью, телескопический погрузчик AMKODOR T400-70, машина погрузочная универсальная AMKODOR WLC12L, погрузчик универсальный с бортовым поворотом АМКОДОР 211Е-02, каток вибрационный самоходный двухвальцовый АМКОДОР 6223В, каток грунтовый вибрационный самоходный АМКОДОР 6811, погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 332В, погрузчики универсальные АМКОДОР 308, АМКОДОР 332С4 и АМКОДОР 342С4 (0005), погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 332В, навесное оборудование и косилка откосов каналов К-78М. Возможности производимых холдингом машин были продемонстрированы слушателям семинара в ходе показательных выступлений техники.