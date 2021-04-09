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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО 13 АПРЕЛЯ НАПРАВИТСЯ В АЗЕРБАЙДЖАН
12:33 12.04.2021
Лукашенко 13 апреля направится с визитом в Азербайджан. Об этом сообщает его пресс-служба.
«Двухдневная программа предполагает насыщенную переговорную повестку», - говорится в сообщении.
Так, Лукашенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут две встречи. Одна из них состоится сразу по прибытии в Баку. В неформальной обстановке стороны обсудят основные направления белорусско-азербайджанских отношений и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества.
Официальная часть переговоров запланирована на среду. Встреча пройдет в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Основное внимание будет уделено расширению торгово-экономического взаимодействия и наполнению сотрудничества новым содержанием. Стороны рассмотрят вопросы промышленной кооперации, реализацию текущих и перспективные проекты в области производства и поставок продовольствия, переработки сельскохозяйственной продукции. Затронут и не менее актуальные темы: сотрудничество в здравоохранении, научно-технической, образовательной и туристической сферах.
Запланирован обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
По итогам переговоров ожидается подписание двусторонних документов.
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